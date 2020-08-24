Alışverişte 'arabaya servis hizmeti' başladı - Son Dakika

PANDEMİ sürecinde, alışveriş merkezlerine gitmek istemeyenlerin yanı sıra, günün yoğun temposunda zaman kazanmak isteyenler için 'arabaya servis hizmeti' başlatıldı. İnternet mağazası boyner.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde, siparişlerini mağazaya girmeden teslim almak isteyenler bu seçeneğe tıklayarak paketlerini otopark alanında, araçlarından inmeden teslim alabiliyor.

Arabaya teslimat hizmeti için boyner.com.tr alışverişlerinde 'mağazadan teslim almak istiyorum' seçeneğinin seçilmesi ve ardından arabaya teslimat seçeneğinin işaretlenmesi yeterli oluyor. Gelen SMS ile randevuları oluşturulan müşteriler, belirtilen gün ve saatte alışveriş merkezinin otopark alanında araçlarından inmeden ürünlerini teslim alabiliyor.

6 MAĞAZADA HİZMET VERİLİYOR

Arabaya servis hizmetini ilk aşamada İstanbul'daki 6 mağazada başlattığını duyuran Boyner, seçili mağazalarda başlattığı bu hizmeti önümüzdeki dönemde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedeflediğini açıkladı.