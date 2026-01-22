Aliyev ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika
Aliyev ve Trump Davos'ta Görüştü

Aliyev ve Trump Davos\'ta Görüştü
22.01.2026 16:39
Aliyev, Trump ile Azerbaycan-ABD ilişkilerini ve bölgedeki barış süreçlerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni kapsamında görüştü.

Aliyev, görüşmede Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, 8 Ağustos 2025'te Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gündeminin ilerletilmesine yönelik anlaşmaların sağlanmasında Trump'ın rolüne vurgu yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlara değinen Aliyev, bölgede artık barışın tesis edildiğini ve bunun iki ülke arasında ticari ilişkilerin oluşmasına da yansıdığını ifade etti.

Aliyev bu kapsamda, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının yapıldığını, ayrıca üçüncü ülkelerden ithal edilen tahılın Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaştırıldığını hatırlattı.

Bölgedeki ulaşım hatlarından da bahseden Aliyev, Azerbaycan'ın ana karasını Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölgesel bağlantılar açısından önemli rol oynadığını belirtti.

Görüşmede, Trump'ın başkanlığında kurulan "Gazze için Barış Kurulu"nun önemine değinilerek, bu yapının Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesi ve küresel çatışmaların çözümüne katkı sağlanması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Barış Kurulu'na Azerbaycan'ın kurucu üye devlet olarak davet edilmesinin Azerbaycan-ABD stratejik ortaklığının ve ülkenin küresel barışın teşvikindeki rolünün bir göstergesi olarak değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkilerin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliyev ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Aliyev ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika
