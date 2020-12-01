Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti

01.12.2020 14:11
Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti, System.String[]

Türk Halk Müziği'nin ülke çapında en büyük isimlerinden biri olan ve "Türkü Paşa" namıyla müzik dünyasına ismini altın harflerle yazdıran merhum Raci Alkır, adının verildiği "Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi"nde nesilden nesle hep anılacak.

Türk Halk Müziği'nin ülke çapında en büyük isimlerinden biri olan ve "Türkü Paşa" namıyla müzik dünyasına ismini altın harflerle yazdıran merhum Raci Alkır, adının verildiği "Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi"nde nesilden nesle hep anılacak.

Merhum Raci Alkır'ın oğlu sanatçı Vahit Alkır, "Babam ömrünü bu ülkeye ve müziğe adamış bir kimseydi. Bugün O'nun adının son derece kıymetli bir liseye verilmesinden ötürü evlatları olarak çok mutluyuz" dedi.

Raci Alkır isminin, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un teklifi ile bir liseye verilmesi sonrasında, merhum Alkır'ın oğlu sanatçı Vahit Alkır ve kızı Nesrin Alkır, geçen hafta Vali Okay Memiş'i ziyaret ederek, gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ettiler.

Vali Memiş, "İsabetli bir karar verdik"

Vali Okay Memiş, ziyaret sırasında, "Ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı gelen müspet tepkilerden gördük" dedi.

Merhumun oğlu Vahit Alkır ise, babasının ömrünü sanata ve müziğe verdiğini ve yüzlerce eserin bugünlere ulaşmasına sebep olduğunu hatırlattı. Merhum Alkır'ın oğlu sanatçı Vahit Alkır, "Konunun gündemi geldiği andan itibaren bize her konuda destek veren Palandöken Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şener ve TRT Erzurum Radyosu Koro Şefi Raci Alcan'a kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti
Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti
Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti

Türk Halk Müziği, Okay Memiş, Sanatçı, Müzik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alkır kardeşlerden Vali Memiş'e teşekkür ziyareti - Son Dakika


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