Alkışlar Bayern Münih'e - Son Dakika

Alkışlar Bayern Münih'e

Bundesliga devi Bayern Münih, Bavyera bölgesinde salgından maddi olarak etkilenen Bölgesel Amatör Lig takımlarına toplam 460 bin Euro yardım yaptı.

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Bundesliga devi Bayern Münih, Bavyera bölgesinde salgından maddi olarak etkilenen Bölgesel Amatör Lig takımlarına toplam 460 bin Euro yardım yaptı.


Esasen bu yardım Bayern taraftarlarından geldi... Bavyera temsilcisi, taraftarlarca geri istenmeyen kombine bilet paralarını kasasına koymak yerine amatörlere bağışlama kararı aldı. Her amatör kulübe yaklaşık 20'şer bin dolar verildiği belirtildi. Bu yardımların bir kısmı Bundesliga ekiplerinden Augsburg'un alt liglerde yer alan U23 takımına da gidecekti ancak Augsburg Yönetimi bu ücreti kabul etmeyeceğini duyurdu. Kırmızı beyazlılar, söz konusu 20 bin Euro'yu U23 takımlarına kendilerinin vereceğini, Bayern'in kendi 20 bin Euro'larını diğer kulüplere vermesini istedi. Ayrıca maske satışından gelen 250 bin Euro da yardım kuruluşlarına bağışlandı.


SESSİZ AMA GÖRKEMLİ VEDA


Athletic Bilbao'nun sembol isimlerinden Aritz Aduriz geçtiğimiz haftalarda emekliliğini açıklamıştı. Sakatlığı nedeniyle 39 yaşında sahalara veda eden tecrübeli oyuncu için geçtiğimiz günlerde takım arkadaşları ve ailesinin de yer aldığı bir veda töreni düzenlendi. San Mames Stadı'nda sosyal mesafe gözetilerek yapılan törende Aduriz alkışlarla uğurlandı... Aduriz Bilbao'da 296 maçta 141 gole imza attı.


ADA'DA TOPLU İDMAN BAŞLIYOR


İngiltere Premier Lig kulüplerinin, futbolcuların temaslı antrenmanlara başlamasını oy birliği ile kabul ettikleri açıklandı. Karar Premier Lig resmi internet sitesinden yayınlandı ve futbolseverlere duyuruldu. Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Premier Lig'de 4 pozitif vaka daha olduğu açıklandı.


SAHADA PUAN, TRİBÜNDE YILDIZ SAVAŞLARI


Almanya'da maçlarda seyirci olmasa bile Mönchengladbach gibi kimi kulüpler karton taraftarlarla tribünleri şenlendiriyor. Bir diğer Bundesliga ekibi 1. FC Köln'ün son olarak evinde Fortuna Düsseldorf'la oynadığı maçta tribünlerde, Yıldız Savaşları'ndan hatırlayacağımız bir stormtrooper vardı. Darth Vader ne kadar etkili oldu bilinmez ancak Köln, 89. dakikasına 2-0 yenik girdiği maçtan 1 puanla ayrılmasını bildi.


AMATÖR LİGLERLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ


TFF Başkan Vekili ve Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, salgın nedeniyle ara verilen yerel liglerin akıbetini açıkladı. Buna göre her ildeki en üst büyükler ligi (Süper veya bir) Bölgesel Amatör Lig'le beraber başlayıp tamamlanacak. Diğer ligler ise oynanmayacak. Salgın öncesi biten ligler tescil edilecek. Yarıda kalan liglerle ilgili düşme ve çıkma kararlarını tertip komiteleri verecek.


ÇİN'DE 11 KULÜP LİGDEN ATILDI


Bir dönem adeta para saçan Çin kulüplerinin bir süredir sallantıda olan maddi durumları koronavirüs salgını sonrası iyice kötüleşirken, Çin Futbol Federasyonu, oyuncularına uzun süredir maaş ödemeyen, aralarında eski şampiyon Liaoning Hongyun'un da bulunduğu 11 kulübü liglerden ihraç etti.


YERİNE BAŞKASI YARIŞTI


FORMULA E Race at Home Challenge sanal serisinin Berlin yarışında Daniel Abt, yerine başkasını yarıştırdığı için 10 bin Euro para cezası aldı. Olayı ortaya çıkaran ise bir diğer yarışmacı Stoffel Vandoorne oldu. Abt ise yarışı ciddiye almadığını kabul etti ve davranışından dolayı özür diledi. Abt'ın yerine Envision Racing'den 18 yaşındaki pilot Lorenz Hoerzing'in yarıştığı ortaya çıktı.


İMKANSIZ BİR YARIŞ!


Norveç'in başkenti Oslo'da 11 Haziran'da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle iptal edilen Elmas Lig yarışları sanal ortamda 'İmkansız Oyunlar' adı altında gerçekleşecek. Organizasyon kapsamında düzenlenecek 2 bin metre yarışında Norveçli Henrik, Filip ve Jakob Ingebrigtsen kardeşler, Kenyalı dünya şampiyonları Timothy Cheruiyot ve Elijah Manangoi mücadele edecek. Ingebrigtsen kardeşler Oslo'daki Bislett Stadı'nda, diğer isimler ise Nairobi'de aynı anda koşmaya başlayacak.



Bayern Münih, Bavyera, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:56 

Son Dakika Spor Alkışlar Bayern Münih'e - Son Dakika Spor
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