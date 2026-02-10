Alkol Tartışmasında Kanlı Kavga: İki Tutuklama

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alkol alan bir grup arasında çıkan tartışmada, arkadaşlarını fırça sapıyla ağır yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1'inci Uğur Sokak'ta bulunan bir evde alkol almaya başladı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Barış K., arkadaşları tarafından evden dışarıya çıkartılarak uzaklaştırdı. Bu duruma sinirlenen Barış K., yerden aldığı taşı fırlatarak evin camını kırdı. Bunun üzerine Necmettin B. (50) ve Murat B. (45), evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonrasında Necmettin B. ve Murat B. (45) yakaladıkları Barış K.'yı, başına defalarca vurarak darbetti.

Darbelerin şiddetiyle fırça sapının kırıldığı olayda Barış K. başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan Barış K., ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Necmettin B. ile Murat B.'yi ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Necmettin B. ile Murat B. işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.