Alkol Testinde Sinir Krizi Geçiren Sürücü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Alkol Testinde Sinir Krizi Geçiren Sürücü

Alkol Testinde Sinir Krizi Geçiren Sürücü
08.12.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 1.96 promil alkollü çıkan sürücü, polislere hakaret edip sinir krizi geçirdi.

Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü, polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yanındaki arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın sorgulamasının ardından sürücü M.Ü.'ye (29) alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden kadın, polis memurlarına hakaret etti. Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi.

Promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılan M.Ü., polis merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alkol Testinde Sinir Krizi Geçiren Sürücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:14:36. #7.11#
SON DAKİKA: Alkol Testinde Sinir Krizi Geçiren Sürücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.