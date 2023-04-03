Alkollü adam elektrik tellerinin üzerinde uyuyakaldı - Son Dakika
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Alkollü adam elektrik tellerinin üzerinde uyuyakaldı

03.04.2023 20:53
Alkollü adam elektrik tellerinin üzerinde uyuyakaldı

Tayland'da yol kenarındaki elektrik tellerinin üstünde hareketsiz yatan kişiyi görenler öldüğünü sanarak polise ihbarda bulundu.

Tayland'da yol kenarındaki elektrik tellerinin üstünde hareketsiz yatan kişiyi görenler öldüğünü sanarak polise ihbarda bulundu. Polisin gelmesi ile adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün ilginç bir olay yaşandı. Dün sabah yol kenarından geçen elektrik tellerinin üstünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin seslenmelerine tepki vermeyen adamın ilk olarak elektrik çarpması nedeniyle ölmüş olduğu düşünüldü. Ancak arama kurtarma ekipleri elektriği keserek tellerin üzerine çıktığında adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı. Ekiplerin yardımıyla tellerden aşağı indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu ancak aşırı alkol nedeniyle tellerin üstünde derin bir uykuda daldığı anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan sorgulamada önceki akşam piyango biletine ikramiye isabet ettiğini ve bunu kutlamak için arkadaşlarıyla alkol aldığını belirten adam, son olarak uyumak için bir ağaç aradığını hatırladığını, ancak elektrik tellerine nasıl ve neden çıktığını hatırlamadığını belirtti. Saatler boyunca elektrik tellerinde uyuduğu tahmin edilen ve olaydan şans eseri yara almadan kurtulan adam, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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Bangkok, Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü adam elektrik tellerinin üzerinde uyuyakaldı - Son Dakika


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