Son Dakika Haberleri: Alkollü Makinist Durağı Kaçırdı, Polis Hızlı Trenin Peşine Düştü

Alkollü Makinist Durağı Kaçırdı, Polis Hızlı Trenin Peşine Düştü

2 saat önce

ALMANYA'da Hamburg ile Leipzig arası yolcu taşıyan hızlı trenin, plana göre saat 22.10'da Wittenberg İstasyonu'nda durup yolcu indirip bindirmesi gerekiyordu.

Alkollü Makinist Durağı Kaçırdı, Polis Hızlı Trenin Peşine Düştü, System.String[]
ALMANYA'da Hamburg ile Leipzig arası yolcu taşıyan hızlı trenin, plana göre saat 22.10'da Wittenberg İstasyonu'nda durup yolcu indirip bindirmesi gerekiyordu. İstasyona zamanında giren tren durmayarak yoluna devam etti. Yetkililer hemen harekete geçerek federal polis yetkililerine durumu bildirdi. Polisler bir sonraki istasyon Bitterfeld'de treni durdurdu. Trenden indirilen makiniste alkol kontrolü yapıldı. Makinist, 2.5 promil alkollü olduğu anlaşılınca gözaltına alındı.

TRENİ GERİ GERİ SÜREN DE OLMUŞTU

Yerine başka makinist trene bindi ve tren 65 dakika gecikmeli yoluna devam etti. Devlet demiryolları yetkileleri gecikmeyi yolculara önce teknik bir hata olarak açıkladı. Konu basına yansıyınca da resmi açıklama yapan Alman Demiryolları İşletmesi, yolculardan özür diledi. İki yıl önce de benzer bir durum yaşanmış, yine bir hızlı tren makinisti Wittenberg istasyonunda durmayıp yoluna devam etmişti. Kısa süre sonra hatasını anlayan makinist, treni durdurmuş ve geri geri sürerek istasyona dönmüştü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:45 

Leipzig, Makinist, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Cezaevinden İzne Çıkan Hükümlü, Mahalleyi Birbirine Kattı

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:03:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü Makinist Durağı Kaçırdı, Polis Hızlı Trenin Peşine Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]