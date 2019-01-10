Alkollü Makinist Durağı Kaçırdı, Polis Hızlı Trenin Peşine Düştü
2 saat önce
ALMANYA'da Hamburg ile Leipzig arası yolcu taşıyan hızlı trenin, plana göre saat 22.10'da Wittenberg İstasyonu'nda durup yolcu indirip bindirmesi gerekiyordu.
ALMANYA'da Hamburg ile Leipzig
arası yolcu taşıyan hızlı trenin, plana göre saat 22.10'da Wittenberg İstasyonu'nda durup yolcu indirip bindirmesi gerekiyordu. İstasyona zamanında giren tren durmayarak yoluna devam etti. Yetkililer hemen harekete geçerek federal polis yetkililerine durumu bildirdi. Polisler bir sonraki istasyon Bitterfeld'de treni durdurdu. Trenden indirilen makiniste alkol kontrolü yapıldı. Makinist
, 2.5 promil alkollü olduğu anlaşılınca gözaltına alındı.
TRENİ GERİ GERİ SÜREN DE OLMUŞTU
Yerine başka makinist trene bindi ve tren 65 dakika gecikmeli yoluna devam etti. Devlet demiryolları yetkileleri gecikmeyi yolculara önce teknik bir hata olarak açıkladı. Konu basına yansıyınca da resmi açıklama yapan Alman Demiryolları İşletmesi, yolculardan özür diledi. İki yıl önce de benzer bir durum yaşanmış, yine bir hızlı tren makinisti Wittenberg istasyonunda durmayıp yoluna devam etmişti. Kısa süre sonra hatasını anlayan makinist, treni durdurmuş ve geri geri sürerek istasyona dönmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:45
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