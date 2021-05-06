Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı - Son Dakika

Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı

06.05.2021 02:23
Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı, System.String[]

Beşiktaş'ta kısıtlama saati esnasında alkol alan motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak önce bir iş yerine çarptı, sonra bankamatiğin önüne düştü.

Beşiktaş'ta kısıtlama saati esnasında alkol alan motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak önce bir iş yerine çarptı, sonra bankamatiğin önüne düştü. Sarıyer istikametine giden ve 1,46 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün acı çektiği anlar kameraya yansıdı. Sürücünün arkadaşı ise kazayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Fotoğrafları siler misiniz? Gerçekten mahkemeye veririm" ifadelerini kullandı.

Kaza saat 01.00'da Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden Kadir S. idaresindeki 34 TT 1259 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı. Virajı alamayan motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki dükkana çarptıktan sonra bankamatiğin önüne düştü. Kaza esnasında yanında olan Buse A. 'da yere düştü.

Motosiklet sürücüsü 1,46 promil alkollü çıktı

Kazanın olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu.

Kaza yapan arkadaşının başından saniyeler boyunca ayrılmadı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde motosiklet sürücüsünün 1,46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan Kadir S.'nin başından ise arkadaşı Buse A. saniyeler boyunca ayrılmadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kısıtlama saatinde kaza yaptılar, basın mensuplarını suçladı

Kazanın olduğu esnada motosiklet sürücüsünün yanında olan Buse A. ise bu esnada kazayı görüntüleyen basın mensuplarına tehditler savurdu. Buse A., "Fotoğrafları siler misiniz? Gerçekten mahkemeye veririm" şeklinde konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı
Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı
Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı
Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı

Motosiklet, Beşiktaş, Alkol, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü motosiklet sürücüsü tam kapanmayı unuttu, kaza yaptı - Son Dakika


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