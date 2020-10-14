Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı - Son Dakika

Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

14.10.2020 17:37
Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı, System.String[]

Adana'da bir kişi, yüksek gerilim direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Adana'da bir kişi, yüksek gerilim direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Ömer İ. (34), Bahçelievler Caddesi'nde yüksek gerilim direğine tırmandı. Ömer İ.'yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer İ.'nin yüksek gerilim hattına müdahale etmesi üzerine direkteki elektrik akımı kesildi. Yüksek gerilim direği üzerinde ayağa kalkan Ömer İ., elindeki bıçağı çıkararak kendine zarar vermeye başladı. İtfaiye ekipleri, Ömer İ.'nin aşağı atlaması ihtimaline karşı direğin altına hava yastığı kurdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ömer İ., bir süre sonra aşağı indi. Elindeki bıçak alınan Ömer İ., sağlık görevlilerince yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. - ADANA

Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

İtfaiye, İntihar, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Son Dakika: AYM'nin Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı         
17:45
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı         
16:16
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı         
13:14
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 17:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei