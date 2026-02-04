Alkollü Sürücü Genç Kızın Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
Alkollü Sürücü Genç Kızın Ölümüne Neden Oldu

04.02.2026 16:46
Konya'da tutuklanan sürücü, kazada hayatını kaybeden genç kız için 'Hayallerimiz vardı' dedi.

Konya'da genç kızın ölümüne neden olmasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı. Sürücü savunmasında, "Bizim hayallerimiz vardı ama olmadı" dedi.

Kaza, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Hatice Deveci, araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü de kazada yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hatice Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç sürücüsü Hamdi Ç.'nin Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Kaza sırasında 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Hamdi Ç., "Olay günü maktulü aradım. Görüşmek istedim. Arabayla maktulü evinden aldıktan sonra yola çıktık. Maktul arabada telefonumu almak istedi. Tartışmaya başladık. Ben de sağ şeritten sol şeride geçmek için gaza bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Onun yerine ben ölseydim. Bizim hayallerimiz vardı ama olmadı" dedi.

Kazada hayatını kaybeden genç kızın annesi Emine Deveci de, "Kızım sanıkla son kez görüşmeye gitti. Sanık alkol kullandığı için konuşmak istemiyordu. O gidişte son gidişi oldu. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti olay yerinde tekrar inceleme yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Konya

