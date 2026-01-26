Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, 2 Yaralı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, 2 Yaralı

26.01.2026 09:30
Burdur'da alkollü sürücünün sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı, sürücüye ceza verildi.

Burdur'da alkollü sürücü otomobiliyle sollamaya çalıştığı araca ardından da refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A.'nin kullandığı 15 NZ 573 plakalı otomobil, H.İ.D.'nin kullandığı 15 ACF 202 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan 15 NZ 573 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp yerinden söktü. Hurdaya dönen otomobildeki E.K. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya sebep olan sürücü alkollü çıktı

Polis ekiplerince otomobil sürücüsü A.A.'ya yapılan kontrollerde 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Ardından her 2 sürücü de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Burdur, Kaza, Son Dakika

