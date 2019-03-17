Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Kaza Yaptığı Otomobilde Sıkıştı

Alkollü Sürücü Kaza Yaptığı Otomobilde Sıkıştı

22 dakika önce

Alkollü sürücü kaza yaptığı otomobilde sıkıştıISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağacı devirdikten sonra kaldırıma çarptı.

Alkollü Sürücü Kaza Yaptığı Otomobilde Sıkıştı, System.String[]
Alkollü sürücü kaza yaptığı otomobilde sıkıştı

ISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağacı devirdikten sonra kaldırıma çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Davraz Mahallesi'ndeki Şehit Tayfun Yavuz Sokağı üzerinde seyreden Ertuğrul Ceyhan M. idaresindeki 32 SK072 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra savrulan otomobil ağacı devirdi. Talihsiz kazada otomobilde yalnız olan sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yaptığı yaralı sürücü, kısa süre sonra bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, hastanede gerekli tedavisi tamamlanan sürçünün taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sırasında sürücünün yasal sınırlar üzerinde alkollü olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:10 Kaynak: İHA

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