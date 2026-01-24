Alkollü Sürücü Polis Memuruna Çarptı, Tutuklandı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Polis Memuruna Çarptı, Tutuklandı

24.01.2026 13:27
Esenyurt'ta makas atan sürücü, durdurmak isteyen polise çarparak kaçtı, sonra tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta, yolda makas atarak ilerleyen ve aracını durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Avcılar'dan Edirne istikametine makas atarak ilerleyen bir araca polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu.

Esenyurt'ta aracını durduran sürücü, görevli personelin ekip aracından indiği sırada polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya devam etti.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından araç, Beylikdüzü mevkisinde durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü A.O'nün, yapılan kontrollerde 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürücüye toplam 84 bin 194 lira idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.O, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "yağma", "görevli memura mukavemet" ve "ulaşım araçlarını tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin çarptığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Esenyurt, Güncel, Polis, Son Dakika

