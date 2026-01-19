Alkollü Sürücü Uygulamada Yakalandı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Uygulamada Yakalandı

Alkollü Sürücü Uygulamada Yakalandı
19.01.2026 09:57
Burdur'da alkollü sürücü, polis uygulamasını görünce aracını park etti ve yakalandı.

Burdur'da uygulama yapan polisleri görünce otomobilini emniyet şeridine çekerek bekleyen alkollü sürücü, polis ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. İlk başta sürücünün kendisinin olmadığını iddia eden sürücü, daha sonrasında sürücünün kendisinin olduğunu kabul etti.

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolunda bulunan uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. 07 JC 673 plakalı otomobilin ile seyir halindeyken uygulama noktasındaki polis ekipleri gördü. Bunun üzerine otomobilini emniyet şeridine park ederek beklemeye başlayan sürücüyü polis ekipler fark etti. Ekipler sürücünün yanına giderken sürücüye neden buraya park ettin sorusuna sürücü ilk olarak otomobil bozuldu diye cevap verdi. Daha sonrasında sürücünün kendisinin olmadığını iddia eden S.S. uzun süren çabanın ardından kendisinin olduğunu kabul etti. Ekipler tarafından sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün daha öncesinde de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilirken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Burdur, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alkollü Sürücü Uygulamada Yakalandı - Son Dakika

