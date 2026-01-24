Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis İstemi

24.01.2026 13:21
Konya'da alkollü sürücü kazada 1 kişinin ölümüne neden oldu, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya'da alkollü araç kullanırken karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki şüpheli ve tanık beyanları, alkol muayene raporu, ölü muayene tutanağı, trafik kazası tespit tutanağı, bilirkişi raporu, görüntü inceleme tutanağı, nüfus ve adli sicil kayıtları, kolluk evrak ve tutanaklarına yer verildi.

Soruşturma kapsamında alınan alkol raporunda, sürücünün 2,22 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İddianamede, sanığın alkollü araç kullanması nedeniyle kazaya sebebiyet verdiği belirtilerek, asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Hamdi Ç'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay

3 Aralık 2025'te merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde Hamdi Ç. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Hatice D. ağır yaralanmış, genç kız kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
