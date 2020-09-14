Alkollü sürücüyle kasksız motosikletli kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücüyle kasksız motosikletli kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alkollü sürücüyle kasksız motosikletli kavşakta çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 1.28 promil alkollü olduğu, motosiklet sürücüsünün ise ehliyetinin olmadığı ve kaza sırasında kask takmadığı belirlendi.

Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki Hüseyin Kaya'nın kullandığı 07 LKD 16 plakalı otomobil ile Abdulkadir Oğurlu'nun kullandığı plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Abdulkadir Oğurlu, motosiklette yolcu olarak bulunan Uyum Akdağ ile otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, kaza sırasında kask takmadığı belirlendi. - ANTALYA

Hüseyin Kaya, Otomobil, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücüyle kasksız motosikletli kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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