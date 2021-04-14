ALKÜ'de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı - Son Dakika

ALKÜ'de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı

14.04.2021 14:20
ALKÜ'de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Cikcilli Yerleşkesi için toplantı düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Cikcilli Yerleşkesi için toplantı düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ'ye ormandan kesin tahsisi yapılan Cikcilli Yerleşkesi için bugün Senato Salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, 875 dönüm alan üzerine toplam 85.500 metrekare taban oturumu ve 267.750 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Cikcilli Yerleşkesi'nin; imar planı, vaziyet planı, ulaşım ağı, yerleşke altyapısı gibi konular ele alındı. Yerleşkenin çevresine imar yollarının açılması ve yürütülen çalışmaların hızlandırılması için Başkan Yücel ile istişarelerde bulunan Rektör Kalan, yıl içerisinde yerleşke içine yapılması planlanan yaklaşık bin 800 metre uzunluğundaki ana yolun açılması talebinde bulundu. Toplantının son bölümünde ise, alt yapı çalışmalarını takiben 2022 yılı içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin inşasına başlanılması için hedef konuldu.

"Kalıcı eserlere imza atmak istiyoruz"

Toplantının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Rektör Kalan, "Cikcilli Yerleşkesinin üniversitemize tahsisi hususunda Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu konuda Sayın Bakanımıza desteklerinden ötürü müteşekkiriz. Şimdi de Sayın Bakanımızın destekleri ve Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in katkılarıyla Cikcilli Yerleşkemizin kurulması yolunda ilk adımlarını atmaya başladık. Sürecin en başından beri hem Bakanımızı hem de Başkanımızı daima yanımızda hissettik. Sayın Başkandan toplantıda bazı taleplerimiz oldu. Başkanımızda şehrimize, devletimize hizmet edebilme sevdasıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ifade ettiler. Bizler gelip geçiciyiz. Burada önemli olan şehrimizin mülki fatihi Sultan Alaaddin Keykubat'ın şehrine kalıcı eserler bırakabilmektir" diye konuştu.

"Üniversitemize desteğimiz sürecek"

Alanya'nın faydasına ve menfaatine olan her türlü projenin yanında olacaklarını ifade eden Başkan Yücel, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını, kendisi ve ekibinin ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti. Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Yücel, "Üniversitemiz şehrimiz için çok önemli. Üniversitemizin gelişmesi, eksiklerinin giderilmesi ve öğrenci sayısının artırılması noktasında her zaman işbirliği ve destek sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

ALKÜ'de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı
ALKÜ'de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı

Alaaddin Keykubat, Adem Murat Yücel, Rektör, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALKÜ'de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı - Son Dakika


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