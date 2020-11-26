Allianz Teknik'e 'Sürdürülebilirlik' ödülü - Son Dakika

Allianz Teknik'e 'Sürdürülebilirlik' ödülü

26.11.2020 15:55
Allianz Teknik'e 'Sürdürülebilirlik' ödülü, System.String[]

Allianz Türkiye'nin, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği Allianz Teknik, 'Sürdürülebilirlik Akademisi' tarafından ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye'nin, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği Allianz Teknik, 'Sürdürülebilirlik Akademisi' tarafından ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Allianz Teknik ile 'İş Birliği-B2B' kategorisinde sürdürülebilirlik ödülünün sahibi oldu. Organizasyonun kazananları 25 Kasım'da online olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezimizi, ülkemizdeki en önemli risklerin başında gelen deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak, güvenli yapılar inşa edilmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla hayata geçirdik. Teknik bölümümüz gerek üniversite-özel sektör gerekse konularında uzman firmaların sektördeki en iyi uygulamalarını tek bir çatı altında toplayan son derece başarılı bir örnek oldu. Merkezimizde gerçekleştireceğimiz deprem ve yangın testleriyle birlikte düzenleyeceğimiz uygulamalı eğitimler ile toplumumuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meslek kuruluşları ve üniversite iş birliği ile risk farkındalığı artırılıyor

Verilen bilgiye göre şirketin teknik bölümü, geçtiğimiz yıl deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle faaliyetlerine başladı. Şirketin İstanbul Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüsü içinde hayata geçirdiği şirketin teknik bölümü, pandemi döneminde de pandemi kurallarına uygun olarak toplumsal risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam ediyor. 1 yıl içinde 2 binden fazla misafirin ağırlandığı şirketin teknik bölümünde; 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirildi. 46 saat uygulamalı eğitimin düzenlendiği merkezde 125 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Şirketin teknik bölümünde geçtiğimiz bir yıl içinde 20'nin üzerinde kurum ve kuruluştan bine yakın kişiye eğitim verildi. Merkezi ziyaret edemeyenler için ise sanal tur hayata geçirildi. Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan şirketin teknik bölümünde endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Merkezde ayrıca akademik çalışmalara da destek veriliyor. - İSTANBUL

Allianz Teknik'e 'Sürdürülebilirlik' ödülü
Allianz Teknik'e 'Sürdürülebilirlik' ödülü

Türkiye, Allianz, Yangın, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Teknik'e 'Sürdürülebilirlik' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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