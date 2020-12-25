Alman iş dünyası, İngiltere ile AB'nin ticarete yönelik anlaşmasına odaklandı - Son Dakika

Alman iş dünyası, İngiltere ile AB'nin ticarete yönelik anlaşmasına odaklandı

25.12.2020 11:47
Alman iş dünyası, İngiltere ile AB'nin ticarete yönelik anlaşmasına odaklandı, System.String[]

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) ve Alman düşünce kuruluşları AB ve İngiltere arasında, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde bir anlaşmaya varılmasının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) ve Alman düşünce kuruluşları AB ve İngiltere arasında, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde bir anlaşmaya varılmasının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Anton Börner, yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın "kapı kapanmadan kısa bir süre önce yapılan bir anlaşma" olduğunu vurguladı

Börner, "Anlaşma, hala tüm kötü çözümlerin en iyisidir. Bu nedenle, rahatlamaya rağmen neşelendirecek bir şey yok. Her iki taraf da şimdi kararlaştırılanla yaşamak zorunda. Özellikle İngiltere hükümetinin bu belirsiz zamanlarda ortak bir dış ve güvenlik politikası istememesi acıdır." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmada uzun zaman müzakere ettiklerini hatırlatan Börner, "Söz konusu anlaşma bizi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına geri dönmekten koruyor. Yine de gelecekteki iş birliğimizi önemli ölçüde değiştirecek. Yıl başında korkulan kaosu hafifletmeye de yardımcı olup olmayacağı henüz belli değil. " değerlendirmesinde bulundu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı (IfW)Gabriel Felbermayr da söz konusu görüşmelerde bir anlaşma sağlanmasının Alman ekonomisi için en kötüsünü önlendiğini söyledi.

Felbermayr, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yer alan röportajında, anlaşmaya rağmen tedarik zincirlerinde sorunların olacağını işaret ederek, "Gümrükten muafiyet, gümrük formaliteleri olmadığı anlamına gelmez….Yeni bürokratik yüklere ek olarak, bazı Alman şirketleri, menşe kurallarına uymak için tedarik zincirlerini yeniden tasarlamak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Felbermayr, "Anlaşma, DTÖ kurallarına bağlı kalındığı bir durumdan açıkça daha iyidir. Ancak ticarete yönelik çözümün ne kadar iyi olduğu anlaşmanın ayrıntılarına bağlıdır." dedi.

Anlaşmaya rağmen AB ile İngiltere arasında "büyük güvensizlik" yaşandığını belirteren Felbermayr, İngiltere'nin AB'den ayrılığının her iki taraf için uzun vadeli ekonomik sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.

-Almanya ve İngiltere arasındaki ticaret

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) verilerine göre, Almanya geçen yıl İngiltere'ye 79 milyar avro değerinde mal ihracatı gerçekleştirirken, bu durum İngiltere'yi Almanya'nın beşinci en önemli ihracat pazarı haline getirdi.

Geçen yıl Almanya'nın toplam araç ihracatının yüzde 10'u (değeri 21 milyar avro), toplam makine ihracatının yüzde 5'i (değeri 9 milyar avro) ve toplam metal eşya ihracatının yüzde 8,5'i (değeri 4,8 milyar avro) İngiltere'ye yapıldı.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde ise Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 düşüş gösterdi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman iş dünyası, İngiltere ile AB'nin ticarete yönelik anlaşmasına odaklandı - Son Dakika


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