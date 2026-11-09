Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı
Haber Videosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 22 yaşındaki bir kişi, Federal Meclis binası önündeki 30 metrelik direğe tırmanarak Alman bayrağını indirdi ve yerine Filistin bayrağı astı. Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen eylemde genç adam yaklaşık bir saat direkte kaldı. Olayın ardından üç kişi gözaltına alınırken Alman polisi, devlet sembollerinin aşağılanması ve kamu malına zarar verme gibi suçlamalarla soruşturma başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) binasının önünde 8 Kasım Pazar günü dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Filistin'e destek vermek isteyen 22 yaşındaki bir kişi, parlamento binasının önünde bulunan ve Almanya'nın birleşmesini simgeleyen bayrak direğine tırmandı. Alman bayrağını indirerek yere atan eylemci, yerine Filistin bayrağını göndere çekti.

30 METRELİK DİREĞE TIRMANIP BAYRAĞI DEĞİŞTİRDİ

Alman polisinin açıklamasına göre olay, yerel saatle 11.30 sıralarında Reichstag binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Tırmanış ekipmanı kullanan 22 yaşındaki eylemci, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak Alman bayrağını indirdi. Bu sırada 20 ve 32 yaşlarındaki iki kişi de direğin altında kendisine destek verdi.

Eylemci, Filistin bayrağını astıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca direkte kaldı. Bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken genç adam daha sonra kendi imkanlarıyla aşağı indi. Filistin bayrağı ise itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla direkten indirildi.

ÜÇ KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Berlin polisi, eyleme katılan üç kişinin de Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Şüphelilerden ikisi polis merkezine götürülürken 32 yaşındaki kişinin kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması, kamu malına zarar verme, izinsiz gösteri düzenleme ve izinsiz alana girme şüpheleriyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Berlin Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenliği birimi üstlendi.

EYLEMİN NEDENİ FİLİSTİN'E DESTEK

Eylemi üstlenen "Peacefully Against Genocide" adlı grup, amaçlarının Filistin halkıyla dayanışma göstermek ve Almanya'nın İsrail'e yönelik politikalarını protesto etmek olduğunu açıkladı. Grup, Alman hükümetinin Gazze'deki gelişmeler karşısındaki tutumuna tepki gösterdi.

Öte yandan Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, olayın ardından parlamentonun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner de Alman bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Filistin BayrağıFilistinAlmanyaBerlinDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • yenalkucuk yenalkucuk:
    helal olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:50:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android