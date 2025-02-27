Ünlü otomotiv firmasında vergi kaçakçılığı skandalı

Otomobil

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Hindistan vergi otoriteleri, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ı, 12 yıl boyunca otomobil ithalatlarını yanlış sınıflandırarak 1,4 milyar dolar vergi kaçırmakla suçladı. Yetkililer, Volkswagen'ın otomobil parçalarını ayrı sevkiyatlarla ithal edip Hindistan'da monte ederek, daha düşük vergi oranlarından yararlandığını iddia ediyor. Parça ithalatları daha düşük vergilere tabi iken, tamamen monte edilmiş otomobillerin ithalatı daha yüksek vergilere tabidir.

DİĞER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DOĞRU SINIFLANDIRMA YAPIYOR

Yetkililer, Mercedes-Benz, BMW ve Hyundai gibi 10 otomobil üreticisinin, parçaları ayrı sevkiyatlarla getirmelerine rağmen ithalatlarını doğru şekilde sınıflandırdıklarını belirtti. Güney Koreli Kia'nın da uyarı aldıktan sonra ithalatlarını doğru sınıflandırmaya başladığı ifade edildi.

VOLKSWAGEN'IN YASAL MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Volkswagen, Hindistan hükümetinin 1,4 milyar dolarlık vergi talebine karşı Bombay Yüksek Mahkemesi'nde dava açtı ve bu talebin "hayati önem taşıdığını" belirtti. Eğer suçlu bulunursa, şirket gecikme faizi ve cezalarla birlikte toplam 2,8 milyar dolar ödeme yapmak zorunda kalabilir. Şirket, Hindistan'ın bazı sevkiyat kayıtlarını incelemesinin 12 yıl sürmesini eleştirirken, vergi otoriteleri gecikmenin şirketin gerekli belgeleri zamanında sağlamamasından kaynaklandığını savunuyor.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Bombay Yüksek Mahkemesi'nin, Volkswagen'ın itirazına ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Bu dava, Hindistan'da yabancı yatırımcıların karşılaştığı uzun süren yasal anlaşmazlıkların ve yüksek vergi taleplerinin iş ortamını nasıl etkilediğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.