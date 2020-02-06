"Alman şirketin birçok gemisi Türk tersanelerinde tamir edilecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Alman şirketin birçok gemisi Türk tersanelerinde tamir edilecek' - Son Dakika Ekonomi

"Alman şirketin birçok gemisi Türk tersanelerinde tamir edilecek"

6 saat önce

Denizcilik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Türk firması, dünyanın en büyük gemi işletmelerinden biri olarak gösterilen Alman şirketin gemilerinden birçoğunun Türkiye'de bulunan tersanelerinde tamir göreceğini duyurdu.

Denizcilik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Türk firması, dünyanın en büyük gemi işletmelerinden biri olarak gösterilen Alman şirketin gemilerinden birçoğunun Türkiye'de bulunan tersanelerinde tamir göreceğini duyurdu.

Esenkıyı şirketler grubu adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Mustafa Ay, Alman Colombia Ship Management ile 6 aydır devam eden görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Türk denizciliğinin artık gemi sanayisinde dünya sıralamasında ilk beş arasında bulunduğunu belirten Ay, birçok ülkede ofisleri de olan Alman işletme ile ortak bir şirket kurulduğunu da söyledi. Mustafa Ay, Alman şirketin gemilerinin birçoğunun Türkiye'de bulunan tersanelerinde tamir göreceğini, yeni inşa projelerinin ise çoğunluğunun Türkiye'de yapılacağını dile getirdi.

Colombia Ship Management firması adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hendrich Schoeller ise şunları söyledi: "Anlaşma ve ortaklık yaptığımız Türk firmasının gemi bakım onarım ve tersane konusunda uzman bir yapıya sahip olması bizim projelerimizde hızlandıracaktır. Biliyorsunuz ki gemi sanayisinde gemilerin hızlı bir şekilde inşa edilmesi bizim islerimizde hızlandıracaktır. Zamanla yarışan bir dünyada yaşadığımız için şirket olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur. İnanıyorum ki yapmış olduğumuz anlaşma Türk denizciliğinin ve Türk ekonomisinin ilerlemesine katkı sağlayacaktır"


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
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