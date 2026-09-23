Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
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Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı

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Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı
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Öğrencilik yıllarından kalan kredi borçlarını ödemekte zorlanan 44 yaşındaki Alman siyasetçi ve doktor Susanne Schmidt, borçlarını kapatmak için yetişkin içerik platformunda hesap açtığını itiraf etti. Greifswald Belediye Meclisi'nde Hür Demokrat Parti adına görev yapan Schmidt'in borçlarını kapatmak için seçtiği bu yöntem, hem partisini karıştırdı hem de Almanya gündemine bomba gibi düştü.

Almanya’da siyaset dünyası, yerel bir siyasetçinin borçlarını kapatabilmek için seçtiği sıra dışı yöntemle çalkalanıyor. Greifswald Belediye Meclisi'nin 44 yaşındaki Hür Demokrat Partili (FDP) üyesi Susanne Schmidt, öğrencilik yıllarından kalan kredi borçlarını ve eğitim masraflarını ödeyebilmek amacıyla yetişkin içerik platformu OnlyFans’ta hesap açtığını açıkladı. 

Kararının tamamen ekonomik gerekçelere dayanarak alındığını belirten Schmidt, erotik fotoğraflarının yer alacağı bu profilden ayda yaklaşık 2 bin dolar ek gelir elde etmeyi hedefliyor.

DOKTORA BORÇLARI BİRİKİNCE ÇAREYİ YETİŞKİN İÇERİKTE BULDU

Asıl mesleği doktorluk olan ve aynı zamanda doktora eğitimini sürdüren Schmidt, birikimlerinin tükendiğini ve biriken kredi borçlarının belini büktüğünü dile getirdi. Günlük yoğun temposuna pratik bir şekilde entegre edebileceği bir ek gelir arayışına girdiğini belirten kadın siyasetçi, çareyi OnlyFans platformuna adım atmakta buldu. Abonelik ücretini aylık 20 dolar olarak belirleyen Schmidt, profilinde yetişkinlere yönelik içerikler sunarak borçlarını hafifletmeyi planlıyor.

Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı

PARTİ İÇİNDE TARTIŞMA ÇIKTI, YÖNETİMDEN DESTEK GELDİ

Schmidt’in bu adımı atması, parti arkadaşlarının durumu yönetime bildirmesiyle FDP içinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Siyasetçinin özel hayatı ve gelir temin etme yöntemi sorgulansa da Schmidt, bu mecrayı siyasi kariyerinden ve hekimlik mesleğinden tamamen ayrı tutacağının altını çizdi.

Parti içindeki çatlak seslere rağmen FDP Greifswald İlçe Başkanı Lars Boorberg, kadın siyasetçinin arkasında durdu. Boorberg, kararın kişisel bir tercih ve bireyin kendi kazancını sağlama yöntemi olduğunu vurgulayarak Schmidt’e açık destek verdi. 

Demokrat PartiAlmanyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    çok yazık, koş koca Almanya bir öğrencisinin borcunu silememiş mi.. 1 0 Yanıtla
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