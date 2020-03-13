Alman turist otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Alman turist otel odasında ölü bulundu
6 saat önce
ANTALYA'ya tatil için gelen Alman turist Edeltraud Büber (62), otel odasında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
ANTALYA'ya tatil için gelen Alman turist Edeltraud Büber (62), otel odasında ölü bulundu.
Olay, Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesindeki bir otelde meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Edeltraud Büber, gece geç saatlerde yakınları tarafından odasında yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Büber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Alman turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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