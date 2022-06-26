Antalya 'nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu 2 kadın turistin bindiği paraşüt tekneye bağlı olan pinin kopması sonucu havada sürüklendi. Bir süre sonra süzülerek yere inen paraşüt elektrik tellerine takılırken Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32) büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alman uyruklu iki kadın turist havada paniği yaşadı - Son Dakika

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