Alman Zf Friedrichshafen, ABD'li Rakibini 7 Milyar Dolara Satın Alıyor

BERLİN (AA) – Alman otomobil parçaları üreticisi ZF Friedrichshafen, ABD'li rakibi Wabco'yu yaklaşık 7 milyar dolar karşılığında satın aldı.

BERLİN (AA) – Alman otomobil parçaları üreticisi ZF Friedrichshafen, ABD'li rakibi Wabco'yu yaklaşık 7 milyar dolar karşılığında satın aldı.



ZF Friedrichshafen'den yapılan açıklamada, ABD'li şirketin, ticari araçlar fren sistemleri ve sürücü destek sistemleri konusundaki uzmanlığından yararlanmak için hisse başına 136,50 dolardan satın alındığı duyuruldu.



Açıklamada, satın alma rakamının toplamda yaklaşık 7 milyar dolar olduğu hatırlatılarak satın alma anlaşmasının Wabco'nun yönetim kurulu tarafından onaylandığı ve 2020 yılında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.



Açıklamaya göre, ZF Friedrichshafen 40 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya çapında 140 bin çalışana sahip. 2017'de satış geliri ise 36,4 milyar avro olarak belirtildi.



Wabco'nun ise 40 ülkede 16 bin çalışanı bulunuyor. New York Borsası'nda hisseleri işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

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