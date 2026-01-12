Almanya, Arktik'te Daha Fazla Sorumluluk Üstlenecek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Grönland anlaşmazlığının diyalogla çözülmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın Arktik'te daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Wadephul, Washington'daki temaslarında, NATO'nun Kuzey Atlantik ve Arktik'te güvenliği birlikte nasıl üstlenebileceğine dair öneriler sunacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Washington'da yapacağı görüşme öncesinde, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'i ziyaret etti.

Wadephul, burada yaptığı açıklamada, Arktik bölgenin artan jeopolitik önemine dikkati çekerek, Grönland'ın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaya yönelik ilgisine rağmen, Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland halkı ve Danimarka'nın karar verebileceğini vurguladı.

Avrupa ülkelerinin bu konudaki ortak tutumunun değişmediğini ifade eden Wadephul, Arktik'te Rusya ve Çin'in artan faaliyetleri nedeniyle NATO içinde ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Washington'daki temaslarında, NATO'nun Kuzey Atlantik ve Arktik'te güvenliği birlikte nasıl üstlenebileceğine dair öneriler sunacağını belirtti.

Almanya'nın bu kapsamda İzlanda ile askeri işbirliğini artırmayı planladığını aktaran Wadephul, Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon deniz karakol uçaklarının, Keflavik Hava Üssü'nde konuşlandırılmasının gündemde olduğunu kaydetti, uçakların deniz gözetleme ve denizaltı savunma görevlerinde kullanılacağı bildirildi.

İzlanda'nın NATO açısından stratejik öneme sahip GIUK Boşluğu üzerinde yer aldığına işaret eden Wadephul, ülkenin Kuzey Atlantik güvenliği bakımından kilit bir konumda bulunduğunu vurguladı.