Almanya Başbakanı Merkel'den gıda endüstrisi temsilcilerine çağrı Açıklaması - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merkel'den gıda endüstrisi temsilcilerine çağrı Açıklaması

11 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gıda endüstrisi temsilcilerine Alman çiftçilerle adil bir ilişki kurmaları çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel'den gıda endüstrisi temsilcilerine çağrı Açıklaması, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gıda endüstrisi temsilcilerine Alman çiftçilerle adil bir ilişki kurmaları çağrısında bulundu.

Merkel, gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere Başbakanlık'ta bir araya gelmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Gıda üretimindeki aktörler arasında adil ilişkiler sağlanması çağrısı yapan Merkel, devletin "minimum gıda fiyatı" belirlemesine sıcak bakmadığını söyledi.

Merkel, gıda endüstrisi temsilcilerine yönelik, "Tıpkı çiftçiler gibi, elbette paranızı kazanmanız, müşterilerinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu, size devlet tarafından belirlenmiş bir tür minimum fiyat dayatmakla ilgili değil. Bu, farklı oyuncular arasındaki adil ilişkilerle ilgili." ifadelerini kullandı.

Gıda üretiminde çevreye saygı duyulmasını isteyen Merkel, "Sorulması gereken soru; gıda üreticilerinin bütün yeni düzenlemelerle hayatta kalıp kalamayacakları..." dedi.

Merkel, söz konusu toplantının uzun diyalog sürecinin bir parçası olduğunu, soruna hemen çözüm beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da Aldi, Lidl, Rewe ve Penny gibi süpermarketler düzenli olarak et ürünlerinde ucuz tekliflerle müşterileri çekmeye çalışırken, bu durum, yeni iklim koruma kanunları karşısında zor durumda olduklarını ileri süren çiftçiler arasında öfkeye neden oluyor.

Binlerce Alman çiftçi, son haftalarda, traktörleriyle başkent Berlin'e gelerek koalisyon hükümetinin tarım politikaları ve süpermarketlerin düşük fiyat politikalarını protesto etmişti.

Bu arada, Başbakan Merkel'in temsilciler ile görüşmesi sırasında Greenpeace üyesi bir grup da süpermarketlerin et fiyatlarına ilişkin politikalarını Başbakanlık binası önünde protesto etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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