Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz Mevkidaşı May ile Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.



Merkel, konuk Başbakan Theresa May'i Başbakanlık binasında karşıladı. Gazetecilere poz vermek için Başbakanlık binasının önüne çıkan iki lider, daha sonra basına kapalı görüşmeye geçti.



Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Merkel, İngiltere Başbakanı May'i kapıda uğurladı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.



Alman basınında çıkan haberlerde, iki liderin 12 Nisan'da İngiltere'nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını önlemek istediği belirtilerek Merkel ve May'in Brüksel'de yarın Brexit gündemiyle düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.



Haberlerde, May'in Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini istediği anımsatıldı.



Berlin'den sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek olan May'in, bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Brexit süreci



AB'nin İngiltere ile vardığı Brexit anlaşması İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.



Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.



İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.



İngiltere'nin yarın Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde Birlik'ten yeni bir erteleme talep etmesi öngörülüyor.



İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.



Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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