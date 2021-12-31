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Almanya Başbakanı Scholz'dan yeni yılda "birlik" çağrısı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Scholz'dan yeni yılda "birlik" çağrısı

31.12.2021 13:25
Almanya Başbakanı Scholz'dan yeni yılda "birlik" çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yılda "birlik" çağrısı yaparak 2022'deki en büyük dileğinin, toplumun birlikte kalması olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yılda "birlik" çağrısı yaparak 2022'deki en büyük dileğinin, toplumun birlikte kalması olduğunu söyledi.

Scholz, bu akşam televizyonlarda yayımlanacak yeni yıl mesajında, Kovid-19 salgınına ve temmuzda Almanya'da meydana gelen sel felaketine işaret ederek 2021'nin herkes için zor geçtiğini belirtti.

Bazı insanların toplumun "bölünmüşlüğünden" şikayet ettiğini anımsatan Scholz, "Burada tüm açıklıkla söylemek istiyorum. Tam tersi doğrudur. Ülkemiz bir arada duruyor. Her yerde fark ettiğim şey büyük bir dayanışma var." ifadesini kullandı.

Scholz, özellikle Kovid-19 konusunda farklı görüşlerin ve değerlendirmelerin bulunduğunu belirterek "Bu, çoğu zaman yorucudur. Güçlü bir toplum bu çelişkilere, birbirimizi dinlersek ve birbirimize saygı gösterirsek dayanabilir." diye konuştu.

Salgının bitmediğine ve yeni bir varyantın hızla yayıldığına işaret Scholz, halkı Kovid-19 tedbirlerine uymaya ve aşı olmaya çağırdı.

Scholz, "Size bir kez daha sesleniyorum, aşı olun. Bazı insanların kuşkulu olduğunu biliyorum. Aşının olumsuz sonuçları olabileceğinden edişe ediyorlar. Şu anda dünyada yaklaşık dört milyar insan aşılandı. Büyük yan etkiler olmadan. Aşılanmış çok sayıda insan sağlıklı bebeğin ebeveyni oldu. Aşının faydaları gerçekten büyük. Özellikle yeni virüs varyantı aşılanmak için belirleyici faktör olmalıdır. Bu, salgından çıkış yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı olmanın, insanları hastalığın ağır seyrinden koruduğuna işaret eden Scholz, "Virüsten daha hızlı olmalıyız." dedi.

Scholz Almanya'da yeni kurulan hükümetin ülkenin iyi bir şekilde ilerleme sağlaması konusunda iddialı hedefler koyduğunu belirtti.

İklimi koruma hedeflerine işaret eden Scholz, 25 yıl içinde Almanya'yı kömürden, petrolden ve gazdan bağımsız hale getireceklerini ve aynı zamanda rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından bugüne göre iki kat daha fazla elektrik üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

Başbakan Scholz, bu konuda yatırım yapılacağını, bunun aynı zamanda refah ve istihdam getireceğini aktararak "Toplum olarak bir arada olduğumuzda zamanın büyük değişimlerinin üstesinden birlikte gelebiliriz." diye konuştu.

Almanya'nın 2022'de G7'ye başkanlık edeceğini anımsatan Scholz, Almanya'nın G7 ülkelerinin iklimin korunması ve adil bir dünya konularında öncü olması için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Scholz, Avrupa Birliğinin (AB) başarılı olması için çalışacaklarını, buradaki hedefin egemen ve güçlü Avrupa olduğunu aktararak "Transatlantik iş birliği, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıl için halka iyilik ve sağlık dileyen Scholz, "2022 için en büyük dileğim, birlikte kalalım." ifadesini kullandı.

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Olaf Scholz, Yeni Yıl, Almanya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz'dan yeni yılda 'birlik' çağrısı - Son Dakika


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