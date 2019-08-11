Almanya, Brezilya'ya ödenen Amazon Ormanı desteğini askıya alıyor
1 saat önce
Almanya, Jair Bolsonaro'nun göreve gelmesinden bu yana, ormanlardaki yok olmanın hızla arttığını ortaya koyan son veriler ışığında Amazon Ormanları'nın korunması kapsamında Brezilya'ya yapılan yardımın askıya alınacağını bildirdi
Almanya, Amazon Ormanları'nın korunması amacıyla Brezilya'ya yapılan yardımın askıya alınacağını duyurdu.
Brezilya hükümetini eleştiren Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, "Brezilya hükümetinin Amazon'daki politikası, ormansızlaşma oranlarında tutarlı bir düşüşün devam edip etmediğine dair şüphe uyandırıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:01
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