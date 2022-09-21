Almanya'da organize suç sayısı arttı

Almanya'da 2020'de 594 olan organize suç sayısı 2021'de 696'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, başkent Berlin'de BKA'nın 2021 yılı organize suç raporunu kamuoyuna açıkladı.

Raporda, ülkede 2020'de 594 olan organize suç sayısının 2021'de 696'ya çıktığı, 6 bin 529 olan şüpheli sayısının da yüzde 14,9 artışla 7 bin 503'e yükseldiği belirtildi.

Bakan Faeser, organize suç örgütleri üzerindeki baskıyı her zamankinden daha fazla artırdıklarını ve rekor sayıda ön soruşturma yürüttüklerini vurguladı.

Organize suç eylemlerinin, aşırılık yanlısı veya teröristlerin eylemlerinin aksine daha az görünür olduğuna dikkati çeken Faeser, "Bu nedenle buradaki tehlikelerin ne kadar büyük olduğunu hafife almamalıyız. Kısmen komplocu ve uluslararası ağa bağlı bir şekilde işleyen son derece profesyonel yapılar görüyoruz." dedi.

Faeser, hedeflerinin suç yapılarını kalıcı şekilde ortadan kaldırmak olduğunu belirterek "Buna erken bir aşamada son vermeliyiz. Bu nedenle organize suçlarla mücadeleyi çalışmalarımın önceliği haline getirdim." diye konuştu.

Münch de raporun organize suçların yarattığı tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Anonim iletişim olanakları sayesinde çok sayıda suçlunun yıllarca gizlilik içinde faaliyet gösterebildiğini ve bu sayede çoğu zaman soruşturmalardan kaçabildiğini anlatan Münch, "Bu nedenle organize suçlarla mücadeleyi genişletmek ve geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.