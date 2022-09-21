Almanya'da organize suç sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da organize suç sayısı arttı

21.09.2022 12:30
Almanya'da organize suç sayısı arttı

Almanya'da 2020'de 594 olan organize suç sayısı 2021'de 696'ya yükseldi.

Almanya'da 2020'de 594 olan organize suç sayısı 2021'de 696'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, başkent Berlin'de BKA'nın 2021 yılı organize suç raporunu kamuoyuna açıkladı.

Raporda, ülkede 2020'de 594 olan organize suç sayısının 2021'de 696'ya çıktığı, 6 bin 529 olan şüpheli sayısının da yüzde 14,9 artışla 7 bin 503'e yükseldiği belirtildi.

Bakan Faeser, organize suç örgütleri üzerindeki baskıyı her zamankinden daha fazla artırdıklarını ve rekor sayıda ön soruşturma yürüttüklerini vurguladı.

Organize suç eylemlerinin, aşırılık yanlısı veya teröristlerin eylemlerinin aksine daha az görünür olduğuna dikkati çeken Faeser, "Bu nedenle buradaki tehlikelerin ne kadar büyük olduğunu hafife almamalıyız. Kısmen komplocu ve uluslararası ağa bağlı bir şekilde işleyen son derece profesyonel yapılar görüyoruz." dedi.

Faeser, hedeflerinin suç yapılarını kalıcı şekilde ortadan kaldırmak olduğunu belirterek "Buna erken bir aşamada son vermeliyiz. Bu nedenle organize suçlarla mücadeleyi çalışmalarımın önceliği haline getirdim." diye konuştu.

Münch de raporun organize suçların yarattığı tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Anonim iletişim olanakları sayesinde çok sayıda suçlunun yıllarca gizlilik içinde faaliyet gösterebildiğini ve bu sayede çoğu zaman soruşturmalardan kaçabildiğini anlatan Münch, "Bu nedenle organize suçlarla mücadeleyi genişletmek ve geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
InnoTrans 2022, 'sürdürülebilir hareketlilik' odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı InnoTrans 2022, 'sürdürülebilir hareketlilik' odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı Almanya'da çevreciler, hükümetin iklim politikasını protesto etti Almanya'da çevreciler, hükümetin iklim politikasını protesto etti
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da organize suç sayısı arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da organize suç sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement