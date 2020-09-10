Almanya'da 30 yıl sonra acil durumlara hazırlık için uyarı sirenleri çalındı - Son Dakika

Almanya'da 1990'dan beri ilk defa ülke çapında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesine karşı hazırlık kapsamında sirenler çaldı.

Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisinin (BBK) ülkede insanların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulama kapsamında ülke çapında saat 11.00'de sirenler iki kere çaldı.

Birer dakika süren sirenlerden ilki uyarı için yükselen ve alçalan siren sesi, diğeri ise uyarının sona erdiğini bildiren değişmeyen siren sesi oldu.

Uyarı sinyalleri, belediyeler tarafından işletilen siren ağları, geleneksel kitle iletişim araçları radyo ve televizyon ile sosyal medya aracılığıyla çalındı.

Söz konusu sirenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle ilgisinin olmadığını belirten BBK yetkilileri, uygulamanın iki yıl önce planlandığını kaydetti.

BBK, bundan sonra her yıl eylül ayının ikinci perşembe gününde, "uyarı günü" olarak, ülke çapında acil durumlara hazırlık etkinlikleri yapılacağını bildirdi.