Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Almanya\'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
26.11.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Tübingen şehrinde 63 yaşındaki kişi, kız kardeşini, iki oğlunu ve eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Tubingen şehrindeki Reutlingen ilçesinde bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

AİLESİNİ KATLETTİKTEN SONRA CANINA KIYDI

Almanya'da aile içi tartışma katliamla son buldu. Tübingen Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak basın açıklamasına göre, Baden Württemberg eyaletine bağlı Tubingen şehrindeki Reutlingen ilçesinde bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Açıklamada, 63 yaşındaki adamın, ilk olarak ilçenin farklı bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini, daha sonra ise aile işletmesinde çalışan 27 ve 29 yaşlarındaki oğullarını öldürdüğü, son olarak da evine dönerek 57 yaşındaki eşini katlettiği ve ardından intihar ettiği bildirildi. Olayda kullanılan silahın da adam ile eşin cansız bedenlerinin yanında bulunduğu aktarıldı.

BAKICI EVE GELİNCE KATLİAM ORTAYA ÇIKTI

Polis, katliamın 60 yaşındaki kız kardeşin bakıcısının eve geldikten sonra cesedi fark edip güvenlik güçlerine haber vermesiyle ortaya çıktığını açıkladı. Başlatılan soruşturmada aile fertlerinin aynı silahla vurularak öldürülmüş olduğu ortaya çıktı.

Tübingen Savcılığı olayın "aile içi cinayet ve ardından gelen intihar" kapsamında soruşturulduğunu, mevcut deliller ışığında 63 yaşındaki Alman babanın aile katliamının baş şüphelisi olarak kabul edildiğini belirtti. Aile katliamına ilişkin başka şüpheli bulunmadığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Berlin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin İtalya’sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor
Devrek’te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi
Adıyla şaşırtıyor Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı

17:02
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
17:02
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
16:46
Real Madrid’de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
16:21
Devrek’te bir rezil görüntü daha Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
15:56
MHP ve BBP arasında “İmralı“ krizi Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz
MHP ve BBP arasında "İmralı" krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz
15:20
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 17:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.