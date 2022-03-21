Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri yarın tekrar greve gidecek - Son Dakika
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Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri yarın tekrar greve gidecek

21.03.2022 18:35
Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri yarın tekrar greve gidecek

Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından yarın yeniden bir günlük uyarı grevine gidecek.

Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri, ücret zammı taleplerinin dördüncü görüşmede de karşılanmamasının ardından yarın yeniden bir günlük uyarı grevine gidecek.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik dördüncü tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında yarın tam gün grev çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ver.di, işverenlerin önümüzdeki 12 ay boyunca 25 bin havalimanı güvenlik personelinin ücretlerini saat başına en az 1 avro artırmasını ve Almanya'nın farklı bölgelerindeki güvenlik personelinin aynı ücreti almasını talep ediyor.

Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) de sendikanın taleplerinin toplamının yüzde 40'a varan ücret artışı anlamına geldiğini ve bu nedenle taleplerin "ütopik" olduğunu savunuyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları ve hava sahasının kapanması nedeniyle sıkıntılı günlerden geçen hava yolları şirketleri, güvenlik görevlilerinin 14-15 Mart tarihlerindeki grevleri nedeniyle Alman havaalanlarına gidiş-dönüş yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı.

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Hannover, Almanya, Berlin, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri yarın tekrar greve gidecek - Son Dakika


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