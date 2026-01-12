Almanya'da Buzlanma Eğitime Ara Verdirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'da Buzlanma Eğitime Ara Verdirtti

12.01.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yolların buzlanması nedeniyle bazı eyaletlerde eğitim durduruldu, hava ulaşımı etkilendi.

Almanya'da yolların buzlanması nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi.

Alman Meteoroloji Servisi, buzlanmanın araçlar ve yayalar için tehlike arz etmesi sebebiyle ülkenin büyük bir kısmı için ikinci en yüksek uyarı seviyesini yayımladı.

Meteoroloji Servisi, sürücülere mümkünse seyahatten kaçınmalarını ancak gerekliyse acil durumlar için depolarını tamamen doldurmalarını, battaniye ve sıcak içecekler taşımalarını tavsiye etti.

Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde yolların buzlanması nedeniyle okullar tatil edildi.

Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland Pfalz ve Hessen eyaletlerinde buzlanma yüzünden trafikte ciddi aksaklıklar yaşandı. Sauerland bölgesinde ise çok sayıda kaza meydana geldi.

Demir yolu hizmetlerinde de ülke genelinde büyük aksaklıklar yaşandı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Frankfurt Havalimanı'nda planlanan 1052 uçuştan 102'si iptal edildi.

Havalimanı sözcüsü, hava koşullarının gün boyunca kötüleşmeye devam etmesi halinde iptal sayısının artabileceğini belirtti.

Yolcular, havalimanlarına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve hava koşulları nedeniyle ekstra seyahat süresi ayırmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, Almanya, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Buzlanma Eğitime Ara Verdirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe maçının stadı değişti
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:03:45. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Buzlanma Eğitime Ara Verdirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.