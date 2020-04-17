Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde - Son Dakika

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapatılan ibadethanelerin mayıs itibarıyla tekrar açılabileceğini bildirdi.

Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya İçişleri Bakanlığında ibadethanelerin açılmasına ilişkin toplantının çok verimli geçtiğini, bir taslak hazırlanması konusunda anlaşıldığını ifade etti.

Taslağın hazırlanmasının önemine dikkati çeken Kesici, "Almanya'da mayıs başında camiler ve tüm ibadethaneler ibadete açılabilir." dedi.

Kesici, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber'in, Müslüman, Musevi ve Hristiyan temsilcilere, Kovid-19 nedeniyle daha yasaklar konulmadan inisiyatif alarak önlemleri hayata geçirmeleri dolayısıyla teşekkür ettiğini bildirdi.

Merkel 30 Nisan'da eyalet başbakanlarıyla konuyu görüşecek

Bu arada, Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in 30 Nisan'da eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında ibadethanelerin açılma konusunu da görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ardından çıkacak sonuçla ibadethanelerin hangi koşullar altında tekrar açılmalarına onay verileceğinin belirleneceği belirtildi.

Camilerin açılması durumunda hijyen kuralları çerçevesinde kişilerin camide kendi seccadelerini kullanmaları istenecek.

Ayrıca camide namaz kılmak isteyenlerin evde abdest alıp camiye gelmeleri, camide 2 metre mesafe kuralına uymaları ve girişlerde isim ile adres bilgilerini yazmaları gerekecek.