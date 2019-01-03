Son Dakika Haberleri: Almanya'da "Dünden Bugüne" Fotoğraf Sergisi

Almanya'da "Dünden Bugüne" Fotoğraf Sergisi

22 dakika önce

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dünden Bugüne" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Almanya'da
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dünden Bugüne" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın açılışını yaptığı sergide, DİTİB'in kuruluş süreci ile Köln Merkez Camisi'nin yapım aşamalarını anlatan fotoğraflar yer alıyor.

DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, serginin 34 yıllık bir geçmişe ışık tuttuğunu ve sergilenen fotoğraflarla tarihi canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Merkezin sergi salonunda açılan ve 60 fotoğrafın yer aldığı sergi 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Sergi daha sonra Köln Ehrenfeld Tasarım Parkuru (Passagen/Interior Design Week Köln 2019) kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Köln, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:02:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da "Dünden Bugüne" Fotoğraf Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]