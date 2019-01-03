Almanya'da "Dünden Bugüne" Fotoğraf Sergisi
22 dakika önce
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dünden Bugüne" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Almanya
'nın Köln
kentindeki Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği
(DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dünden Bugüne" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
ile Türkiye
'nin Berlin
Büyükelçisi Ali Kemal Aydın
'ın açılışını yaptığı sergide, DİTİB'in kuruluş süreci ile Köln Merkez Camisi'nin yapım aşamalarını anlatan fotoğraflar yer alıyor.
DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek
, serginin 34 yıllık bir geçmişe ışık tuttuğunu ve sergilenen fotoğraflarla tarihi canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Merkezin sergi salonunda açılan ve 60 fotoğrafın yer aldığı sergi 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.
Sergi daha sonra Köln Ehrenfeld Tasarım Parkuru (Passagen/Interior Design Week Köln 2019) kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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