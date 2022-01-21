Üye Girişi
Almanya'da günlük vaka rekoru - Son Dakika

Almanya'da günlük vaka rekoru

21.01.2022 10:52
Almanya'da günlük vaka rekoru

Almanya'da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da Covid-19'un Omicron mutasyonu vakalarında artış yaşanmasının ardından ülkede günlük vakada rekor kırıldı. Robert Koch Üniversitesi (RKİ) son 24 saat içinde Almanya'da 140 bin 160 yeni vaka tespit edildiğini ve 170 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede son bir hafta içinde tespit edilen yeni vaka sayısı 587 bin 322 olurken, ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 706,3 oldu. Salgının başından bu yana 8 milyon 450 bin 546 Covid-19 vakası kaydedilen ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplam 116 bin 485'e yükseldi.

ALMANYA'DA YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE 21 BİN 64 HASTA BULUNUYOR

Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 64 hastanın bulunduğu, doluluk oranının da yüzde 83,70 olduğu ve 4 bin 102 boş yatak bulunduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 bulaşmış hasta sayısının ise 2 bin 443 olduğu ve hastaların bin 512'sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.

PCR TEST LABORATUVARLARI VERİLERİ DEĞERLENDİREMİYOR

Almanya'da artan Covid-19 vakalarının ardından ülkede günlük yapılan testlerin analizi için test laboratuvarları, alınan örneklerin değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalmaya başladı. Alınan bir örneğin sonucunun beş günü bulmasıyla birlikte uzmanlar, Covid-19 belirtileri gösteren kişilerin yaptırdığı testin sonucunu beklemeden kendini izolasyona alması ve testin sonucunu alıncaya kadar dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, şimdiden sağlık sektöründe çalışanlar için PCR testlerine öncelik verilmesi konusunda çalıştıklarını açıkladı. Akredite Tıp Laboratuvarlar Birliği Başkanı Michael Müller ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak yüksek vakalar karşısında laboratuvarların gelen testleri zamanında değerlendirmesinde daha fazla zorlukların yaşanacağı konusunda uyardı.

Ülke genelinde 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk Alman halkının yüzde 73.1'i iki doz Covid-19 aşısı yaptırırken, yüzde 48.9'u ise güçlendirici doz yaptırdı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da günlük vaka rekoru - Son Dakika


Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı         
16:50
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı         
21:42

Son Dakika Haberleri
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da günlük vaka rekoru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement