Almanya'da Hangi İşçi Ne Kadar Kazanıyor? İşte Rakamlar...

İŞTE Almanya
'da mesleklerin ortalama brüt kazanç çizelgesi:
Çağrı merkezi: Saat ücreti 10.91 Euro. Ayda bin 746 euro.
Tezgahtar: Saat ücreti 12.12 Euro, ayda bin 939 Euro.
Özel güvenlik: Saat ücreti 13.12 euro, ayda 2 bin 99 euro.
Otel görevlisi: Saat ücreti 13.14 euro, ayda 2 bin 102 euro. Posta
dağıtıcısı: Saat ücreti 13.62 euro, ayda 2 bin 179 euro.
Depo çalışanı: Saat ücreti 13.99 euro, ayda 2 bin 238 euro. Kuaför
: Saat ücreti 14.08 euro, ayda 2 bin 253 euro.
İnşaat işçisi: Saat ücreti 15.18 euro, ayda 2 bin 429 euro.
Fırıncı: Saat ücreti 15.49 euro, ayda 2 bin 478 euro.
Havaalanı güvenlik asistanı: Saat ücreti 17.16 euro, ayda 2 bin 745 euro.
Polis memuru: Saat ücreti 17.47 euro, ayda 2 bin 795 euro.
Belediye temizlik işçisi: Saat ücreti 17.65 euro, ayda 2 bin 824 euro. Araba
tamircisi: Saat ücreti 18.38 euro, ayda 2 bin 941 euro. Yaşlı bakım çalışanı: saat ücreti 18.45 euro, ayda 2 bin 952 euro. İtfaiye
çalışanı: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro.
Hemşire: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro. Anaokulu eğitmeni: saat ücreti 18.91 euro, ayda 3 bin 26 euro.
Sigortacı: Saat ücreti 22.68 euro, ayda 3 bin 629 euro. Makine mühendisi: Saat ücreti 27.14 euro, ayda 4 bin 342 euro.