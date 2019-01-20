Son Dakika Haberleri: Almanya'da Hangi İşçi Ne Kadar Kazanıyor? İşte Rakamlar...

Almanya'da Hangi İşçi Ne Kadar Kazanıyor? İşte Rakamlar...

1 saat önce

İŞTE Almanya'da mesleklerin ortalama brüt kazanç çizelgesi: Çağrı merkezi: Saat ücreti 10.91 Euro. Ayda bin 746 euro.Tezgahtar: Saat ücreti 12.12 Euro, ayda bin 939 Euro.Özel güvenlik: Saat ücreti 13.12 euro, ayda 2 bin 99 euro.Otel görevlisi: Saat ücreti 13.14 euro, ayda 2 bin 102 euro.

Almanya'da Hangi İşçi Ne Kadar Kazanıyor? İşte Rakamlar..., System.String[]
İŞTE Almanya'da mesleklerin ortalama brüt kazanç çizelgesi:

Çağrı merkezi: Saat ücreti 10.91 Euro. Ayda bin 746 euro.

Tezgahtar: Saat ücreti 12.12 Euro, ayda bin 939 Euro.

Özel güvenlik: Saat ücreti 13.12 euro, ayda 2 bin 99 euro.

Otel görevlisi: Saat ücreti 13.14 euro, ayda 2 bin 102 euro.

Posta dağıtıcısı: Saat ücreti 13.62 euro, ayda 2 bin 179 euro.

Depo çalışanı: Saat ücreti 13.99 euro, ayda 2 bin 238 euro.

Kuaför: Saat ücreti 14.08 euro, ayda 2 bin 253 euro.

İnşaat işçisi: Saat ücreti 15.18 euro, ayda 2 bin 429 euro.

Fırıncı: Saat ücreti 15.49 euro, ayda 2 bin 478 euro.

Havaalanı güvenlik asistanı: Saat ücreti 17.16 euro, ayda 2 bin 745 euro.

Polis memuru: Saat ücreti 17.47 euro, ayda 2 bin 795 euro.

Belediye temizlik işçisi: Saat ücreti 17.65 euro, ayda 2 bin 824 euro.

Araba tamircisi: Saat ücreti 18.38 euro, ayda 2 bin 941 euro. Yaşlı bakım çalışanı: saat ücreti 18.45 euro, ayda 2 bin 952 euro.

İtfaiye çalışanı: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro.

Hemşire: Saat ücreti 18.78 euro, ayda 3 bin 5 euro. Anaokulu eğitmeni: saat ücreti 18.91 euro, ayda 3 bin 26 euro.

Sigortacı: Saat ücreti 22.68 euro, ayda 3 bin 629 euro. Makine mühendisi: Saat ücreti 27.14 euro, ayda 4 bin 342 euro.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:55 

Posta, İşçi, Almanya, Güncel
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