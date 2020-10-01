Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor

Son dakika haberlerine göre Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalati'ne bağlı Mülheim an der Ruhr kentinde hastanede yatan Parkinson hastası Fatma Yumşak'ın (67), sağlık sigortasının masraflarını karşılamaması sebebiyle hastanede tedavisine devam edilmediği ifade edildi.

Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor, System.String[]

Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalati'ne bağlı Mülheim an der Ruhr kentinde hastanede yatan Parkinson hastası Fatma Yumşak'ın (67), sağlık sigortasının masraflarını karşılamaması sebebiyle hastanede tedavisine devam edilmediği ifade edildi. Yumşak'ın ailesi, Almanya'nın Yumşak'ı ölüme terk ettiğini iddia ederek Türkiye'den yardım bekliyor.
On yıldır Parkinson hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığıyla mücadele eden Fatma Yumşak, yaklaşık Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr adlı hastanede yatıyor. Fatma Yumşak'ın sağlık durumu, ailesinin iddiasına göre yanlış tedaviden dolayı giderek ağırlaştı. Aile, Fatma Yumşak'ın yanlış tedavi sonucu durumunun ağırlaştığını ve yatalak haline geldiğini ileri sürdü. Sağlık sigortasının masrafları karşılamaması sebebiyle Fatma Yumşak'ın tedavisinin yapılmadığı ve kendi başına yutkunamaz duruma geldiği belirtildi.
'5 GÜNDÜR YEMEK VERMEDİLER İDDİASI
Fatma Yumşak'ın eşi İsmail Yumşak ise 'Dokuz aydır hastane eşime bakmıyor, beş gündür aç bırakmışlar, ilaçlarını vermemişler. Yara içinde, bakımı yapılmıyor. Hastaneden alın gidin deniyor. Bilinci açık, böyle bir hastayı nasıl ölüme terk ediyorlar. Demokrasinin olduğu bir yerde, ağır hastaya bakmıyorlar. Çaresiz kaldık, devletimizden yardım bekliyoruz' dedi.
HASTANE ARTIK BAKMIYOR GELİN HASTANIZI ALIN DİYOR
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Fatma Yumşak'ın ailesi, hastane yönetiminin, kendilerine sağlık sigortasının artık tedavi masraflarını karşılamadığını 'ya hastanızı gelin alın evinizde bakın, ya da imza verin bir hasta bakım evine verelim' dediğini ileri sürdü. Bu gelişme üzerine Fatma Yumşak'ın eşi İsmail Yumşak ve kızı Adalet Demircan avukat tutarak, hastane masraflarını karşılamayan sağlık sigortasını mahkemeye verdi.
'ANNEMİ ÖLÜME TERK ETTİLER, BAŞINA DA PAPAZ DİKTİLER'
Annesini kurtarabilmek için hukuki yollara başvuran Adalet Demircan, 'Annem dokuz aydır hastanede sürünüyor. Sağlık sigortası annemin tedavi masraflarını artık karşılamıyor. Normalde annemin boğazına hortum salınarak, 24 saat boyunca temizlenmesi gerekiyor. Hastane bakmıyor, annem gün be gün eriyor. Tedavi masrafların çokluğu yüzünden sigorta tamamen ödemeleri kesti. Biz de, sigortayı mahkemeye verdik. Annemin kalçasında yirmi santim büyüyen ve kemiğe dayanan açık yara var. Bu da bakım hatasından kaynaklandı. Annem yatakta dönemiyor ama sırt üstü yatırıldı sürekli. Yarasına bakılmıyor. Cuma gününden beri hastane bize 'alın hastanızı götürün' diye baskı yapıyor. Annemin başına papaz diktiler. Annem ölmek istemiyor, nasıl annemin başına papaz dikersiniz Annemi ölüme terk ettiler? dedi.
YALVARIYORUM SESİMİZİ DUYUN, BİZ TÜRKÜZ
'Yalvarıyorum sesimizi duyun. Annemin durumu çok zor, yalvarıyorum size, sesimizi duyun. Biz Türküz. Annem tamamen ölüme terk edildi. Dokuz aydır annem ihmal edildi, hastanede perişan oldu. İlaçları verilmiyor, yattığı yerde dönemiyor. Beş gündür gıda verilmiyor. Zaten mideye giden hortum temizlenmediği için tıkandı. Dolayısıyla beş gündür gıda verilemiyor' ifadelerini kullandı.

- Lheim
Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor
Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor
Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor
Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor

Parkinson Hastalığı, Ren Vestfalya, Hastane, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım bekliyor - Son Dakika

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