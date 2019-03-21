Almanya'da Herkes Bu Ayrılığı Konuşuyor!

ÜNLÜ sunucu Thomas Gottschalk
, 73 yaşındaki eşi Thea ile yollarını ayırıyor. Gottschalk'ın yakın çevresi ve hayranları şaşkın. Gottschalk'ın eşinden ayrılma kararına yeni aşkının sebep olduğunu yazan Bild
, sunucunun 57 yaşındaki SWR televizyon ve radyolarının bütçesinden sorumlu Karina Mross ile mart ayında İtalya
Meran'da tatil yaparken fotoğraflarını yayınladı. Alman kamuoyu ise bu haberlerin üzerine "Yaşamının üçte ikisini beraber geçiren Gottschalk çiftinin bu yaşta ayrılması gerekir mi/", "Doğru mu?" sorusunu tartışıyor. Bir taraf, "Hayat yeni bir mutlu beraberlik için çok kısa" tezini savunurken, diğer taraf "Mutsuz bir evliliği sona erdirmek ve yeni bir mutluluğu denemek için yaşın sınırı yoktur" diyor.
O SÖZLER NE KADAR SAMİMİ?
Gottschalk çiftinin geçen yıl evlilik yıl dönümlerinde Malibu'daki evlerinde yangın çıkmış, Thomas Gottschalk, "Thea için kalbimin tutuştuğunu herkes biliyor, ama evlilik yıl dönümümüzde evimizde yangın çıkması hiç gerekmezdi" demişti. Alman kamuoyu şimdi bu sözlerin de ne kadar samimi olduğunu sorguluyor. Thomas Gottschalk, 2015'te programını Antalya
'da Aspendos tiyatrosunda sunmuş ve programın ardından ilk göz ağrısının 'Sevda Yazıcı' adlı bir Türk kızı olduğu sırrını açıklamıştı.