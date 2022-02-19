Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının 2. yılında Heumarkt Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Ellerinde kurbanların fotoğraf ve resimleriyle meydanı dolduran binlerce kişi, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini bir ağızdan söyledi.

Meydana kurulan sahnede, ırkçı terörün yaşamdan kopardığı kişilerin yakınlarının yaptığı konuşmalar, duygulu anların yaşanmasına sahne oldu.

Etkinliğe katılan konuşmacılar ve meydanı dolduran kalabalık gerek konuşmaları gerekse ellerinde taşıdıkları dövizlerle her türlü terörü, İslam düşmanlığını, ırkçılık ve ayrımcılığı hep birlikte lanetledi.

2 yıl önce saldırının düzenlendiği kafenin önünde düzenlenen anma törenine, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Hanau Belediye Başkanı Claus Caminsky ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre sakinleri katıldı.

Olay yerine çelenkler bırakılarak dualar edildi.

Yapılan konuşmalarda, ırkçılık ve terörizm lanetlenirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Anma etkinliklerinin ardından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Ellerinde ırkçı teröristin yaşamdan kopardığı 9 gencin resimlerini taşıyan göstericiler, attıkları sloganlar ile ırkçılara geçit vermeyecekleri mesajı verdi.

Hanau'daki camilerde yaşamını yitirenler için dualar edildi ve ölenlerin anısı için futbol turnuvası düzenlendi.

Etkinlikler, bu gece ırkçı terör saldırısının yaşandığı kafelerin önünde yaşamını yitirenleri temsilen uçurulacak balonlarla sona erecek.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.