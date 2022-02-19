Üye Girişi
Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

19.02.2022 20:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının 2. yılında Heumarkt Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının 2. yılında Heumarkt Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Ellerinde kurbanların fotoğraf ve resimleriyle meydanı dolduran binlerce kişi, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini bir ağızdan söyledi.

Meydana kurulan sahnede, ırkçı terörün yaşamdan kopardığı kişilerin yakınlarının yaptığı konuşmalar, duygulu anların yaşanmasına sahne oldu.

Etkinliğe katılan konuşmacılar ve meydanı dolduran kalabalık gerek konuşmaları gerekse ellerinde taşıdıkları dövizlerle her türlü terörü, İslam düşmanlığını, ırkçılık ve ayrımcılığı hep birlikte lanetledi.

2 yıl önce saldırının düzenlendiği kafenin önünde düzenlenen anma törenine, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Hanau Belediye Başkanı Claus Caminsky ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre sakinleri katıldı.

Olay yerine çelenkler bırakılarak dualar edildi.

Yapılan konuşmalarda, ırkçılık ve terörizm lanetlenirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Anma etkinliklerinin ardından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Ellerinde ırkçı teröristin yaşamdan kopardığı 9 gencin resimlerini taşıyan göstericiler, attıkları sloganlar ile ırkçılara geçit vermeyecekleri mesajı verdi.

Hanau'daki camilerde yaşamını yitirenler için dualar edildi ve ölenlerin anısı için futbol turnuvası düzenlendi.

Etkinlikler, bu gece ırkçı terör saldırısının yaşandığı kafelerin önünde yaşamını yitirenleri temsilen uçurulacak balonlarla sona erecek.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması Son dakika haberi | Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı Son dakika haberi | Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı

Irkçılık, Almanya, İslam, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Haksız fiyat artışının önüne geçmek yeni sistem geliştirildi
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement