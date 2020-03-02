Almanya'da ırkçı teröre kurban gidenler Krefeld'de anıldı - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Krefeld kentinde düzenlenen mitingle anıldı.

Krefeld Belediye Binası önünde düzenlenen ve şehirde faaliyet gösteren İslami derneklerin ortaklaşa düzenlediği mitinge yaklaşık 500 kişi katıldı.

Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da yeni Nazilerin oluşmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İnsanların ölümüne ve acıya sebep olan nefret ve ırkçılığa karşı hep birlikte bir arada tepki verdiklerini belirten Meyer, Krefeld ve sakinleri için ırk ve din farklılığı gözetmeksizin hoşgörü, özgürlük ve karşılıklı saygı içerisinde, birlikte yaşanılacak bir gelecek dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) din görevlisi Kürşad Kaan Baki ise korku ve nefretin oluşmaması için toplumun her kesimine bilhassa din adamlarına, kanaat önderlerine ve medyaya büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Baki, "Kalplerimizi, düşüncelerimizi kin ve nefretten arındırmamız gerekiyor. Şu anki durum, bundan sonra da devam ettirilemez." dedi.

Yeşiller Partisi Fedaral Miletvekili Ulle Schauws'un yanı sıra diğer dinlerin temsilcilerinin de katıldığı miting, yapılan konuşmaların ardından dua edilerek sona erdi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırıya ilişkin "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasını yapmıştı.