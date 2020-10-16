Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

16.10.2020 18:10

Almanya'nın Köln kentinde Ermenistan ordusunun son günlerde Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırması ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Almanya'nın Köln kentinde Ermenistan ordusunun son günlerde Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırması ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki Türkler Ermenistan saldırılarını protesto ediyor. Almanya'nın Köln kentinde bulunan ünlü Dom Katedrali önünde toplanan Azerbaycan ve Türk vatandaşları, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Eylemciler, Azerbaycan ve Türk bayraklarının yanı sıra, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Ermeni saldırılarını durdurun", "Ermeni işgalini durdurun" ve "Biz evimize, Karabağ'a geri dönmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır" ve "Ermenistan işgalini durdurun" sloganları atarak, Azerbaycan ordusuna destek mesajı gönderdi.

"ERMENİ TERÖRİSTLER BİZİM SİVİL İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜ"

Alman-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Naibe Hajiyeva yaptığı açıklamada, "Bizim topraklarımızın özgürleştirilmesini barışçıl yollarla olmasını istedik. Ermeni teröristler bizim sivil insanlarımızı öldürdüler, generallerimizi öldürdüler" ifadelerini kullandı. Hajiyeva, "Ayın 27'sinde yine büyük bir tahribata sebep oldular. Azerbaycan halkı olarak, Azerbaycan devleti olarak bunlara layık olan cevabı vermemiz lazımdı. Bugün burada olmakla yurtdışında yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak, Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlıların yanında olduğumuzu, halkımızın, devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

"İKİ DEVLET, BİR MİLLET"

Bütün Türk kardeşlerimize derin teşekkürlerimizi bildiririz ifadelerini kullanan Hajıyeva, "Dedelerimiz, babalarımız bize iki devlet, bir millet şeklinde seslenirdi. Hakikatinde biz bugün gücümüzü gösterdik. Hem siyaset hem de halk olarak bir olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik" dedi.

Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği protesto gösterisi korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yapıldı.

(İHA)

Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Azerbaycan, Ermenistan, Protesto, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti
AB'de Oruç Reis rahatsızlığı! Michel, Merkel ve Macron birlik olup Türkiye'yi suçladı AB'de Oruç Reis rahatsızlığı! Michel, Merkel ve Macron birlik olup Türkiye'yi suçladı         
18:26
ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor         
18:02
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
16:28
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 19:06:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei