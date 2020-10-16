Almanya'da işgalci Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde Ermenistan ordusunun son günlerde Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırması ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki Türkler Ermenistan saldırılarını protesto ediyor. Almanya'nın Köln kentinde bulunan ünlü Dom Katedrali önünde toplanan Azerbaycan ve Türk vatandaşları, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Eylemciler, Azerbaycan ve Türk bayraklarının yanı sıra, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Ermeni saldırılarını durdurun", "Ermeni işgalini durdurun" ve "Biz evimize, Karabağ'a geri dönmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır" ve "Ermenistan işgalini durdurun" sloganları atarak, Azerbaycan ordusuna destek mesajı gönderdi.

"ERMENİ TERÖRİSTLER BİZİM SİVİL İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜ"

Alman-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Naibe Hajiyeva yaptığı açıklamada, "Bizim topraklarımızın özgürleştirilmesini barışçıl yollarla olmasını istedik. Ermeni teröristler bizim sivil insanlarımızı öldürdüler, generallerimizi öldürdüler" ifadelerini kullandı. Hajiyeva, "Ayın 27'sinde yine büyük bir tahribata sebep oldular. Azerbaycan halkı olarak, Azerbaycan devleti olarak bunlara layık olan cevabı vermemiz lazımdı. Bugün burada olmakla yurtdışında yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak, Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlıların yanında olduğumuzu, halkımızın, devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

"İKİ DEVLET, BİR MİLLET"

Bütün Türk kardeşlerimize derin teşekkürlerimizi bildiririz ifadelerini kullanan Hajıyeva, "Dedelerimiz, babalarımız bize iki devlet, bir millet şeklinde seslenirdi. Hakikatinde biz bugün gücümüzü gösterdik. Hem siyaset hem de halk olarak bir olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik" dedi.

Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği protesto gösterisi korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yapıldı.

(İHA)