Almanya'da istihdam üçüncü çeyrekte rekor kırdı

Almanya'da toplam istihdam, bu yılın üçüncü çeyreğinde 45 milyon 372 bin kişiye çıkarak Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek rakama ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde ülkede istihdam, 2018'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,8 artış kaydetti.

Üçüncü çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 356 bin artarken, toplam istihdam 45 milyon 372 bin olarak gerçekleşti. Böylece istihdamda Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Destatis açıklamasında, "Ekonomide istihdam artışı devam etmesine rağmen bu yıl yavaşladı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, üçüncü çeyrekte istihdam artışının nedeninin iş gücü piyasasında sonbahar toparlanması olduğu belirtildi.

İstihdama en büyük katkı yüzde 1,8'lik artışla (201 bin) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. Ticaret, lojistik ve konaklama sektöründe istihdam artışı yüzde 0,5 (54 bin), bilgi ve iletişim teknolojilerindeki artış yüzde 3,7 (49 bin) oldu. Öte yandan, imalat sektöründe istihdamda yüzde 0,4 (35 bin), sigorta ve finansal hizmetlerde de yüzde 0,9 (10 bin) düşüş yaşandı.

Ülkede istihdam 14 yıldır artarken, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,3 yükseliş kaydetmişti. İstihdama katılan kişi sayısı geçen yıl 562 bin artarken, toplam istihdam 44,8 milyon olmuştu.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Eğitim sistemi istihdam odaklı

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle de genç işsizliğin düşük kalmasında etkisinin büyük olduğunu belirtiyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu ifade eden uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli niteliklere sahip olabildiğini vurguladı.