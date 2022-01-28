Üye Girişi
Almanya'da ithalat fiyatları geçen yıl 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika

Almanya'da ithalat fiyatları geçen yıl 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

28.01.2022 11:41
Almanya'da ithalat fiyatları geçen yıl 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, geçen yıl enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'ye göre yüzde 13,5 artarak son 40 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, geçen yıl enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'ye göre yüzde 13,5 artarak son 40 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021 dönemine ve geçen yılın tamamına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 24, bir önceki aya göre de yüzde 0,1 yükseldi.

Endeks, 2021 yılında ise enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020 yılına kıyasla yüzde 13,5 artarak 1980'den beri en hızlı artışını kaydetti. 1980'de söz konusu artış yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ithalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.

Destatis açıklamasında, geçen yıl enerji ithalat fiyatlarının 2020'ye göre yüzde 83,8 daha pahalı olduğu belirtilerek, "Tüm enerji kaynakları 2021'de ortalama olarak 2020'ye göre önemli ölçüde daha pahalıydı. Elektrik ve doğal gaz fiyatları sırasıyla yüzde 216,4 ve yüzde 138,7 ile özellikle keskin bir şekilde arttı." ifadesi kullanıldı.

Enerji ürünleri hariç 2021'de ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 7,3 arttı.

Öte yandan, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi de Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 artarak, Aralık 1974'ten (yüzde 15,2) beri en hızlı aylık artışı gösterdi. Endeks, 2021 yılında ise 2020 yılına kıyasla yüzde 5,6 yükseldi.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

YORUMLAR
500

Almanya, İhracat, Aralık, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ithalat fiyatları geçen yıl 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika


Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası         
11:35
Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var         
11:32
Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta         
11:22
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
11:32 Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:19 Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da ithalat fiyatları geçen yıl 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement