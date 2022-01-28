Almanya'da ithalat fiyatları geçen yıl 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti - Son Dakika

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, geçen yıl enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'ye göre yüzde 13,5 artarak son 40 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021 dönemine ve geçen yılın tamamına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 24, bir önceki aya göre de yüzde 0,1 yükseldi.

Endeks, 2021 yılında ise enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020 yılına kıyasla yüzde 13,5 artarak 1980'den beri en hızlı artışını kaydetti. 1980'de söz konusu artış yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ithalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.

Destatis açıklamasında, geçen yıl enerji ithalat fiyatlarının 2020'ye göre yüzde 83,8 daha pahalı olduğu belirtilerek, "Tüm enerji kaynakları 2021'de ortalama olarak 2020'ye göre önemli ölçüde daha pahalıydı. Elektrik ve doğal gaz fiyatları sırasıyla yüzde 216,4 ve yüzde 138,7 ile özellikle keskin bir şekilde arttı." ifadesi kullanıldı.

Enerji ürünleri hariç 2021'de ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 7,3 arttı.

Öte yandan, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi de Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 artarak, Aralık 1974'ten (yüzde 15,2) beri en hızlı aylık artışı gösterdi. Endeks, 2021 yılında ise 2020 yılına kıyasla yüzde 5,6 yükseldi.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.