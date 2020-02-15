Almanya'da

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatınca, "16. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi.

Friedrich-Ebert Salonu'nda düzenlenen yarışmada büyüklerde birinciliği Schwaben'den Melda Hatice Öztürk, küçüklerde ise Württemberg'den Rabia Arslan elde etti.

Büyüklerde Ruhr-A'dan Nida Çalışkan ikinci, Fransa'dan Betül Yalçın üçüncü, Hamburg'dan Esra Sultan Dokur dördüncü, küçüklerde Viyana'dan Medine Araz ikinci, Kuzey Hollanda'dan Fadime Rana Bekdaş üçüncü, Kuzey Hessen'den Sümeyye Kuş ise dördüncü oldu.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, yaşanılan ülkelerde örnek insanlar olmanın ve Müslümanları en iyi şekilde temsil etmenin önemine değindi.

Yazıcı, "Öyle Müslümanlar olacağız ki, Alman, Fransız, Hollandalı, Danimarkalı komşumuz, iş arkadaşımız, okulda çocuklarımızın arkadaşları ve ebeveynleri, sokaktaki insan, 'Biz Müslümanları tanıyoruz, onlardan ancak ve ancak güzellikler intişar eder, hiçbir kötülük gelmez. Onlar iyi insanlardır. Doğrunun ve güzelin yanındadırlar' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Şeker Yalınkılıç da bu gibi yarışmalar ile birçok genç kızın hayatını Kuran'la inşa ettiğini, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatını tanzim eden şuurlu genç Müslüman kızlar olduklarını söyledi.

Yarışmaya 16'ncı kez ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Yalınkılıç, "Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara ve tüm insanlığa sözü olan ilahi mesajlar yüklü bir kitaptır. İnsandan okunmayı ve anlaşılmayı beklemektedir. Temel amacı insanlığa yolun doğrusunu göstermek, hakikatin anlamını, huzurun kaynağını öğretmektir." dedi.

3 bin 500 kişinin izlediği etkinlikte ayrıca hafızlığını başarıyla tamamlayan 10 genç kız düzenlenen törenle "hafızlık tacı" taktı.