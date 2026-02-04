Almanya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Almanya'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve ani buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi.

Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerindeki olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksaklıklara ve bazı bölgelerde yüz yüze eğitimin yapılamamasına yol açtı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, yoğun kar yağışından dolayı bazı kara yollarında trafiğin durduğu belirtildi.

Hessen eyaletinde B49 kara yolunun Leun kentinden itibaren Limburg şehrine doğru kapatıldığı, Wetteraukreis bölgesinden geçen A5 otoyolunda da yolda kalan kamyonlardan dolayı trafiğin sıkça durduğu ve yolcuların saatlerce trafikte kaldığı aktarıldı.

Hessen eyaletindeki bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle öğrencilere uzaktan eğitim verileceği ifade edildi.

Aşağı Saksonya'da ani buzlanmadan dolayı Osnabrück ile Bremen arasında A1 otoyolunda çok sayıda trafik kazası meydana geldiği, bazı noktalarda yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Bremen Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitimin uzaktan verileceği bilgisi paylaşıldı.

Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarından dolayı Berlin ve Hannover arasındaki tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı, bu durumun bazı seferlerin iptal edilmesine veya gecikmesine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Frankfurt-Köln arasındaki tren seferlerinde de aksaklıkların yaşandığı kaydedildi.